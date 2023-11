Muoversi in città alla scoperta di Luci d’Artista: aperta la piattaforma per la sosta dei bus

E' aperta la piattaforma delle prenotazioni relativa alla sosta bus per l'evento Luci d'Artista 2023-2024, per visitare la città di Salerno durante Luci d’Artista senza preoccuparsi del parcheggio. (Clicca qui per le informazioni). Inoltre, il Comune fa sapere che dal 25 novembre e fino al 21 gennaio, è istituito il divieto di sosta per i bus turistici su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle aree adibite a sosta per i pullman. Per informazioni e assistenza sulla prenotazione, è possibile telefonare al numero verde 800468110 (attivo dal 10/11/2023 al 21/01/2024 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

Per tutte le informazioni dettagliate, consultare il Disciplinare per l’accesso e la sosta di bus turistici nella città di Salerno per le luci d’Artista, che entrerà in vigore a far data dal 25 novembre.

L'avviso