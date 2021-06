Sosta selvaggia nel centro storico, raffica di multe: "Estenderemo la Ztl"

L'assessore De Maio: "Largo Plebiscito sarà la nuova porta del centro storico alto. La Chiesa dei Morticelli (i lavori di restauro complessivo partiranno a breve), grazie all'azione del collettivo "Blam", diventerà il "portierato" per l'intero rione”

Raffica di controlli, la scorsa notte, della Polizia Municipale per contrastare il parcheggio selvaggio che più volte si è registrato nel centro storico (in particolare in Largo Plebiscito) e soprattutto nei fine settimana. Elevate numerose contravvenzioni, rimosse con il carro attrezzi quattro autovetture.

La nuova viabilità

L’assessore comunale alla mobilità Mimmo De Maio annuncia: “C'è allo studio l'estensione della Ztl (zona a traffico limitato) fino all'incrocio con Piazza Porta Rotese e si sta approfondendo il progetto di riqualificazione di Largo Plebiscito con risagomature dei marciapiedi per consentire una più corretta definizione dei flussi veicolari. Largo Plebiscito sarà la nuova porta del centro storico alto. La Chiesa dei Morticelli (i lavori di restauro complessivo partiranno a breve), grazie all'azione del collettivo "Blam", diventerà il "portierato" per l'intero rione”.