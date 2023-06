Messa in sicurezza del sottopasso e potatura delle palme, a Torrione: gli interventi in corso

Al lavoro, questa mattina, gli addetti al Verde Pubblico del Comune per la potatura delle palme su Lungomare Marconi. In tanti, avevano chiesto la cura degli arbusti che risultavano abbandonati da tempo.

Intanto, poco distante, prosegue l'intervento di messa in sicurezza del sottopasso ferroviario che collega via Torrione a via Mobilio. Recentemente, come è noto, erano caduti dei calcinacci dal ponte, per cui l'intervento in corso è risultato necessario.

Foto di Antonio Capuano