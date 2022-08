Allagamenti e disagi: chiuso il sottopasso di via Limongelli per manutenzione fognaria

Disagi a Salerno città: per eseguire lavori di manutenzione fognaria straordinaria alle griglie continue di raccolta dell’acqua piovana relativa al sottopasso di via Limongelli, è stata istituita la chiusura della strada, a corsie alterne, per i giorni 29 e 30 agosto.

Il provvedimento

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 08 alle ore 18 di lunedì e martedì. A renderlo noto, la Salerno Sistemi.