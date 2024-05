Sottopasso di via Santissimi Martiri: al via le operazioni per i lavori di collegamento al Trincerone

Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di carotaggio e le indagini diagnostiche presso il muro del sottopasso di via Santissimi Martiri. Le operazioni si concentreranno in particolare all'altezza dell'apertura che sarà destinata a collegare il nuovo trincerone alla via. I lavori si stanno svolgendo nel punto dove è previsto lo sfondamento del muro. Questa fase rappresenta un passaggio chiave per l'apertura del collegamento con il prolungamento del trincerone verso via SS Martiri. Queste attività preliminari sono essenziali per garantire che la struttura esistente sia sicura e adeguata per ospitare il nuovo sviluppo infrastrutturale. Le indagini diagnostiche serviranno a valutare l'integrità del muro esistente e a determinare le modalità più sicure e efficienti per procedere con lo sfondamento e la costruzione del nuovo passaggio.