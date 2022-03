Sottopiazza della Libertà, firmati i contratti preliminari di locazione dei locali commerciali

Questa mattina, a Palazzo di Città, sono stati firmati i contratti preliminari di locazione dei locali commerciali sottostanti Piazza della Libertà.

La locazione

La stipula dello schema di contratto con gli assegnatari dei moduli, così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale numero 64 del 21 marzo 2022, è finalizzata al completamento dei lavori volti a rendere fruibili all’uso i locali, attualmente allo stato grezzo e non delimitati nella superficie, entro il termine massimo di quattro mesi dalla consegna, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di accatastamento dei locali. La realizzazione dei locali nella promenade sul mare che costeggia la piazza completerà il disegno di un luogo già divenuto uno dei simboli della città del futuro.