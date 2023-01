Sottopiazza della Libertà, al via i lavori per la controsoffittatura dei locali

Sono iniziati i lavori alla controsoffittatura dei locali del sottopiazza della Libertà. I motivi per cui viene realizzazione una controsoffittatura sono diversi e possono avere a che fare con la progettazione del sistema di illuminazione, con l’isolamento termico a controsoffitto o l’isolamento acustico, il ridimensionamento degli spazi ma anche la distribuzione impiantistica.

Obiettivo dell'intervento in corso, l'apertura di alcuni locali, prevista per il 21 marzo. Cresce la curiosità per conoscere gli esercizi che apriranno i battenti sulla piazza sul mare.