Sottopiazza della Libertà, l'apertura dei locali coincide con la primavera: le novità

Individuata la data per l’apertura dei locali nel sottopiazza della Libertà: si tratta del 21 marzo del 2023. A maggio scorso erano stati assegnati i diciannove locali destinati ad attività del commercio. Circa il problema relativo alla mancanza di canne fumarie per i ristoranti, è stato stabilito che saranno installate delle grate, in linea con l'estetica dell'area.

La sicurezza

Annunciate, intanto, le telecamere di videosorveglianza per 104mila euro (Iva esclusa), budget messo a disposizione dall'amministrazione comunale.