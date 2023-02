Dai lavori spediti per i locali del sottopiazza, all'iter per affidare il ripascimento tra Torrione e Pastena: la Salerno che cambia

In corso, l’accatastamento dei nuovi locali della passeggiata del sottopiazza della Libertà: i lavori all’interno dei vari esercizi procedono speditamente. L'architetto Fabio Quinto ha già realizzato le griglie con i filtri per le emissioni dei locali, poco visibili e poco impattanti. L'auspicio dei gestori della nuova movida sul mare, intanto, è quello di aprire i battenti per la primavera.

Il ripascimento

Sul fronte mare, inoltre, sono arrivate tre proposte di gruppi di imprese candidati per il progetto di tutela, riqualificazione della costa e di ripascimento dell’Ambito 2. E' la volta della riqualificazione che interessa i lidi storici di Torrione e Pastena. Una volta conclusa la selezione, la ditta assegnataria della gara dovrà mettersi all'opera per completare l'intervento entro la primavera del 2025 e regalare, dunque, un'estate più bella a salernitani e turisti.