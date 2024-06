Sovraffollamento e carenza di personale: presentato il report sulla situazione nelle carceri salernitane

Presentata questa mattina la relazione annuale 2023 del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, Samuele Ciambriello. Una fotografia del momento, che mette in luce le gravi criticità delle strutture penitenziarie nella provincia di Salerno. I dati riportati rivelano una situazione di sovraffollamento, carenze nel personale e servizi inadeguati, con gravi ripercussioni sulle condizioni di vita dei detenuti.

I dati

Al 31 dicembre 2023, nelle carceri della provincia di Salerno erano presenti 504 detenuti nella Casa Circondariale "Antonio Caputo" di Fuorni, a fronte di una capienza di 390. Nell'istituto di Eboli (I.C.A.T.T.) si contavano 44 detenuti per una capienza di 54, mentre nella Casa Circondariale di Vallo della Lucania i detenuti erano 51 su una capienza di 39. Nel corso dell'anno 2023, gli istituti di pena della provincia hanno registrato 1.587 eventi critici. In particolare, si sono verificati 218 episodi di autolesionismo nella Casa Circondariale "Antonio Caputo" di Fuorni. Gli atti di insubordinazione disciplinari sono stati 1.176, con una prevalenza nella struttura di Fuorni (1.147 casi). Inoltre, si sono verificati 78 scioperi della fame e della sete, tutti a Fuorni, e 26 provvedimenti di isolamento disciplinare. Particolarmente preoccupante è il numero di tentativi di suicidio: nel 2023, si sono registrati ben 32 casi, evidenziando una situazione di estremo disagio psicologico tra i detenuti. Il rapporto, inoltre, sottolinea una preoccupante carenza di personale specializzato nelle carceri salernitane. Attualmente, sono presenti solo 5 psicologi esperti ex art. 80 p. (1 ad Eboli, 4 a Fuorni e 1 a Vallo della Lucania). Per quanto riguarda il personale della Polizia Penitenziaria, sono in servizio 181 agenti rispetto ai 302 previsti dalla pianta organica. Anche i funzionari giuridico-pedagogici sono sottodimensionati, con 10 effettivamente presenti rispetto ai 14 previsti. Sono 157, invece, i detenuti che lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, suddivisi tra Fuorni (85), Eboli (60) e Vallo della Lucania (12). A Fuorni, 30 detenuti sono impiegati in attività di pulizia degli uffici di direzione, mentre a Eboli e Fuorni 7 detenuti lavorano all’esterno in attività sociali o di servizio.

I commenti

"Il sovraffollamento - ha spiegato Ciambriello - è una realtà, ma nella provincia di Salerno abbiamo anche una carenza di 120 agenti tra Salerno, Eboli e Vallo della Lucania. Lo sottolineo perché molte persone ritengono che la priorità sia avere nuovi agenti, e anche a noi farebbe piacere. Tuttavia, in queste tre carceri, dopo le ore 15:00, c'è silenzio e abbandono. Mancano direttori, comandanti, commissari, educatori e psichiatri. Rimane solo il povero agente che si trova a fare l'agente di prossimità, assumendo anche il ruolo di psicologo o compagno di viaggio. Ma come può un solo agente rispondere ai bisogni di tanti detenuti? Mancano figure sociali essenziali come psicologi e psichiatri. In tutta la provincia, abbiamo un solo mediatore culturale, mentre in tutta Italia ci sono 17.904 immigrati, di cui una settantina nella provincia di Salerno. Abbiamo bisogno di più figure sociali, non per mera bontà, ma per evitare che i detenuti tornino in carcere. L'appello è rivolto al volontariato e al terzo settore affinché collaborino per migliorare la situazione". A raccogliere l'appello l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto: "È necessario considerare le carceri non solo come luoghi dove si sconta una pena, ma soprattutto come luoghi di recupero sociale. Con questo approccio, noi delle politiche sociali abbiamo attivato numerosi progetti insieme alle carceri e al terzo settore, sia all'interno delle mura carcerarie che in preparazione alla fuoriuscita delle persone a fine pena. Cerchiamo di intercettare queste persone prima che escano, per pianificare percorsi individualizzati di formazione e inserimento lavorativo, coinvolgendo anche l'intero nucleo familiare. Disponiamo di fondi destinati a questo scopo, i fondi povertà, che hanno proprio questa funzione. La mia proposta è di collaborare con le carceri, in particolare con la direzione, poco prima che le persone terminino il loro periodo di detenzione".