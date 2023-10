"Aprite subito il sovrappasso ferroviario", le protesta dei sindacati: dipendenti dell'Inps pronti alla mobilitazione

Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Usb Pi Inps Salerno, Unsa, Rusu Agenzia Complessa di Battipaglia chiedono l’apertura immediata del sovrappasso ferroviario. “Nel maggio 2017 la posa dell’attraversamento pedonale da 100 m di lunghezza fu salutata con grande enfasi dalla Regione Campania e dall’amministrazione comunale. Poi, nel marzo 2019, il noto provvedimento della Prefettura di Napoli nei confronti del consorzio aggiudicatario dell’appalto ha “cristallizzato” la situazione nella fase di abbandono che e? sotto gli occhi di tutti”. Il documento è firmato da: Fp Cgil Carmine G. Parisi (Rsa) Antonio Capezzuto (segretario generale FP Cgil Salerno); per la Cisl FP Fabio Pallotta (Rsa); Stefano Pinneri, Giacomo Strizzi, Roberto Forlenza (Usb Pi Inps Salerno); Pasquale Tranzillo (Unsa); Rsu (Agenzia Complessa di Battipaglia).

Le criticità

Il malcontento regna tra chi ogni giorno si reca a lavorare presso la locale sede dell’Inps. “Oggi, i dipendenti e gli utenti della sede Inps subiscono quotidianamente gli effetti negativi della condizione di incuria e degrado dell’area adiacente all’Agenzia.In particolare, la mancata attivazione del sovrappasso ferroviario, nonostante il raggiungimento di uno stato piuttosto avanzato dei lavori, costringe dipendenti ed utenti ad effettuare un percorso pedonale decisamente piu? lungo, disagevole e pericoloso; analogamente, l’indisponibilita? del terminal bus rende piu? arduo raggiungere l’Agenzia per l’utenza proveniente dai comuni piu? remoti del nostro territorio. La situazione risulta tanto piu? grave per le fasce di utenza che appartengono alle categorie piu? fragili, come gli anziani e le persone con problemi di deambulazione”.

La mobilitazione

Le sigle sindacali, quindi, denunciato la situazione di degrado dell’intera area, che “potrebbe invece essere enormemente riqualificata una volta completati i lavori e resi disponibili i nuovi servizi, e intendono farsi portavoce degli utenti, oltre che delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzia Inps, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti amministrativi che hanno determinato il persistere del blocco dei lavori”.Nel caso in cui questa istanza dovesse risultare ignorata, le sigle sindacali si riservano di avviare un percorso di mobilitazione, attraverso il dialogo con la cittadinanza, non escludendo la proclamazione anche dello stato di agitazione del personale.