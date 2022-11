Viabilità, la Regione finanzia la messa in sicurezza della Sp 39

La Regione Campania ha finanziato la messa in sicurezza della Strada Provinciale 39, nel tratto compreso tra Teggiano e San Rufo, arteria molto trafficata che in passato è stata teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali mortali.

Il sopralluogo

Sul posto si sono recati il consigliere regionale Corrado Matera e il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Sul tratto, dopo gli interventi di risanamento del manto stradale e la posa dell’asfalto, si sta completando l’implementazione della segnaletica stradale.

“Conosciamo bene, purtroppo, la casistica di mortalità della Sp 39 - sottolinea Michele Di Candia - e quindi voglio ringraziare la Regione Campania che ha finanziato i lavori, realizzando il progetto predisposto dal Comune di Teggiano. Se oggi possiamo parlare di sicurezza stradale è grazie alla Giunta Regionale guidata dal Presidente De Luca, con la quale già dalla passata legislatura abbiamo cominciato a ragionare sulla viabilità del nostro territorio. I risultati di oggi li abbiamo ottenuti grazie a Corrado Matera, che ha iniziato la sua tenace attività politica al servizio del territorio cinque anni prima degli altri. “Quest’opera di messa in sicurezza -evidenzia il consigliere regionale Matera - era necessaria, su un tratto di strada che purtroppo negli anni passati si è dimostrato particolarmente pericoloso. Oggi possiamo dire che la Sp 39, tra Teggiano e San Rufo, è stata completamente recuperata. Ma l’impegno sulla viabilità del Vallo di Diano continua, perché considero la sicurezza stradale un tema prioritario, che va necessariamente affrontato e risolto. Per questo motivo già con la vecchia programmazione della Regione Campania, nella precedente legislatura, abbiamo messo in campo diversi interventi sulle arterie valdianesi: alcuni sono stati realizzati, altri saranno realizzati prossimamente".