Montecorvino Pugliano, via ai lavori di messa in sicurezza della Sp 28

Al via domani i lavori di messa in sicurezza della Sp 28 nel tratto che collega Torello (frazione di Montecorvino Pugliano) a Montecorvino Rovella. La strada, nel 2015, era stata interessata da una frana.

L'intervento

I lavori - come spiegato dall'amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano - "proseguiranno per diversi giorni". La strada, inoltre, resterà chiusa al traffico veicolare per tutto il periodo dei lavori.