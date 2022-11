Montecorvino Rovella, frana sulla Sp 28: al via i lavori di messa in sicurezza

Al via i lavori urgenti di messa della Sp 28 al Km 7+800, nel territorio comunale di Montecorvino Rovella. L’intervento, coordinato dalla Provincia, costerà 638mila euro.

I lavori

L'intervento si è reso necessario a causa dei movimenti franosi che, nei mesi scorsi, hanno causato il crollo della sezione stradale per un tratto di 65 metri. "I lavori - spiega il presidente della Provincia, Michele Strianese - quindi prevedono la realizzazione di una paratia di pali trivellati in conglomerato cementizio armato con sovrastante muro in cemento armato. Sarà necessario ricostruire la sede stradale secondo il tracciato originario con realizzazione dei diversi strati: tappetino, blinder, fondazione e rilevato stradale. Infine è prevista la ricostruzione anche del canale esistente per lo smaltimento delle acque di piattaforma stradale e la regimentazione delle acque provenienti dal versante del monte".