Un 35enne di origini marocchine è stato arrestato dalla Polfer di Sapri per detenzione ai fini di spaccio di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché lesioni ad una viaggiatrice. L’uomo è stato fermato durante i normali servizi di controllo dei passeggeri in arrivo alla stazione e si è mostrato subito insofferente al controllo per poi darsi alla fuga travolgendo anche una viaggiatrice.

L’arresto

Non senza difficoltà, l’uomo è stato bloccato e perquisito. All’interno del suo marsupio è stato rinvenuto un involucro con all’interno 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso totale di circa 520 grammi. La viaggiatrice, a seguito dell’impatto con lo straniero, ha riportato contusioni giudicate guaribili in 7 giorni, mentre per i due agenti una prognosi di 2 giorni. Al termine delle attività di rito, su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Lagonegro, è stato condotto nel carcere di Potenza.