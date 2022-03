Prima spaccia e poi aggredisce la moglie dell'amante, suo complice: arrestata 24enne di San Severino

Già nei guai per per spaccio di droga, è stata perseguita per concorso in episodi di violenza ai danni della moglie del suo amante: è finita nei guai una 24enne di Mercato San Severino che, la scorsa settimana, è stata arrestata dai poliziotti del Commissariato di Nocera Inferiore. La ragazza era stata già messa in manette a settembre scorso, in concorso con un altro pregiudicato, per detenzione a scopo di spaccio di 50 grammi di cocaina e dell’occorrente necessario al confezionamento della droga in dosi singole. Dopo la convalida dell’arresto, il Tribunale di Nocera Inferiore l’aveva rimessa in libertà, applicando nei suoi riguardi la misura cautelare del divieto di dimora a Nocera Inferiore.

La denuncia

Il 5 febbraio, inoltre, la donna è stata denunciata insieme al suo amante dalla moglie di quest’ultimo che ha raccontato i vari episodi di violenza subiti dal coniuge, già destinatario dell’ammonimento del Questore, posti in essere con l’aiuto della giovane. Le attività svolte dal personale in servizio presso il Commissariato di Nocera Inferiore, hanno consentito di tracciare un profilo criminale della coppia di aggressori ed hanno confermato quanto denunciato dalla parte offesa, con riferimento soprattutto alle violenze subite da parte di entrambi. Sono scattate, dunque, la denuncia e la richiesta di aggravamento della misura cautelare già applicata alla ragazza che ha, inoltre, disatteso il divieto di recarsi nel Comune di Nocera Inferiore. Il Giudice, condividendo l’attività investigativa, ha disposto ora gli arresti domiciliari.

I provvedimenti

I poliziotti hanno avviato prontamente le ricerche della ragazza che è stata rintracciata, insieme al suo compagno, in una casa di campagna molto isolata e lontana dal centro abitato sita in località Campo Ceraso di Castel San Giorgio. La donna è stata accompagnata a casa della madre, a Bracigliano, dove sconterà idomiciliari, mentre nei confronti del compagno, gli agenti del Commissariato, con una copiosa informativa, hanno delineare in modo particolareggiato lo spessore criminale dell’uomo, con la sua spiccata tendenza a commettere delitti. In base alle informazioni così ricostruite, il Tribunale di Salerno ha emesso a carico dell’uomo un provvedimento con il quale è stata disposta l’applicazione della Sorveglianza Speciale, con obbligo di soggiorno per un anno. Il Tribunale di Nocera Inferiore si è determinato in ordine ai reati commessi dalla ragazza nel settembre 2021 e l’ha condannata a 4 anni di reclusione e al pagamento di 18.000 euro di multa, oltre ad una serie di misure accessorie e ha confermato lo stato di detenzione ai domiciliari, senza concedere il beneficio della sospensione della pena.