In auto senza patente, con droga e soldi: inseguiti ed arrestati due minori a Salerno

Spaccio a Salerno città: giovedì sera, due giovanissimi sono stati arrestati al termine di un folle inseguimento in auto, tra Torrione e Pastena. I due pusher hanno tentato di eludere un controllo in via Pietro del Pezzo: non senza difficoltà, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto con a bordo i due ragazzini in possesso di 14 involucri di cocaina e quasi mille euro in contanti.

L'inseguimento

Nella vettura era presente anche una ragazza che, tuttavia, è riuscita a fuggire. La Procura dei Minori ha disposto per i due baby pusher il trasferimento presso un istituto penitenziario minorile. Accertamenti in corso.