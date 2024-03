Arrestato per spaccio e successivamente scarcerato. È la vicenda che ha coinvolto un 25enne residente ad Angri. La polizia, intervenuta presso l'abitazione del giovane nell'ambito di indagini relative al furto di un'auto, non ha trovato prove che lo collegassero al reato in questione. Tuttavia, durante la perquisizione sono emersi circa 82 grammi di hashish e un bilancino di precisione, elementi che hanno spostato l'asse delle accuse verso la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di qui l'arresto e la richiesta di detenzione domiciliare da parte del Pm.

La decisione

Per l'arrestato, difeso dagli avvocati Agostino Russo e Gennaro Caracciolo, il giudice del rito direttissimo non ha però ravvisato le esigenze cautelari invocate dal pm dispondendo la scarcerazione dello stesso. Non vi è infatti “una biografia criminale particolarmente strutturata" e non si ravvisa una possibile pericolosità sociale. L’arrestato inoltre è stato collaborativo nel corso delle indagini, ha ammesso gli addebiti e si è scusato per l’accaduto.“Questo induce ad ipotizzare - scrive il giudice - che la condotta delittuosa sia stata occasionale e non professionalizzata”.