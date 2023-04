Droga in casa: sorpresi dai miliari durante il confezionamento per lo spaccio, 3 arresti a Scafati

In azione, i carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore: sono stati arrestati in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di droga, un 35enne e due ventottenni originari dell'Agro-Nocerino-Sarnese.

Il blitz

I militari, infatti, nella perquisizione presso l'abitazione di uno degli indagati, a Scafati, hanno scovato 451 involucri contenenti 114,50 grammi di cocaina suddivisa in dosi che i tre giovani erano intenti a confezionare, nonchè materiale utile per la vendita dello stupefacente e 1.570 euro in contanti. I tre pusher restano, dunque, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore.