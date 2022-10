Sorpreso con la droga, minaccia gli agenti: spacciatore arrestato

E' stato arrestato ieri F.C., colto in flagranza per detenzione di droga, ai fini di spaccio, e per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L'arresto

L'uomo è stato fermato dalla polizia giudiziaria in servizio a Battipaglia, con il supporto di un'unità cinofila della Guardia di Finanza di Salerno: è stato trovato in possesso di due grossi contenitori in plastica con dentro circa 1700 grammi di marijuana e con l'occorrente per la lavorazione della sostanza da porre in vendita al dettaglio e all'ingrosso. E' stato, dunque, arrestato.