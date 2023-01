In azione, gli agenti della Polizia di Battipaglia che hanno colto in flagranza di reato B.D.A., arrestandolo per spaccio di droga.

Il blitz

L'uomo è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina nascosti in un ovetto kinder, nonchè di materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.