Spaccio di eroina a Mercatello: arrestato un 47enne

Lotta allo spaccio, nel salernitano. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno messo in manette un pusher salernitano sorpreso in flagranza di reato, a Mercatello. In particolare, nell’ambito dei servizi di repressione dei reati di narcotraffico nella città di Salerno, i poliziotti hanno arrestato A.A, nato nel 1973, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto

Il 3 novembre , durante un mirato servizio teso a monitorare e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona orientale di Salerno, i poliziotti della Squadra Mobile, dopo aver notato alcuni movimenti di persone ritenute sospette, sono intervenuti controllando una persona che sembrava in procinto di intrattenersi con altri soggetti potenziali acquirenti. Lo spacciatore è stato trovato sul posto in possesso di alcune dosi di eroina pronte per la vendita e la somma contante di circa 600 euro. Dalla perquisizione domiciliare a carico del fermato è emerso, nascosto nell’armadio della camera da letto, un involucro di cellophane contenente 51 grammi di eroina, quantità sufficiente al confezionamento di circa 200 dosi, nonchè un bilancino di precisione. Per quanto accertato, la persona fermata è finita agli arresti domiciliari presso il luogo di residenza, in attesa dell’udienza di direttissima.