Droga a Montecorvino Rovella: arrestato un 22enne, il blitz

In azione, gli agenti del Commissariato di Battipaglia che hanno tratto in arresto S.E. 22enne di Montecorvino Rovella: la Polizia era venuta a conoscenza dei rifornimenti di coca ed hashish da parte del giovane che destinava lo stupefacente a terzi, anche tramite i pusher locali.

Il blitz

Gli agenti, fermandolo, lo hanno trovato in possesso di qualche grammo di hashish e di denaro: nel suo veicolo, poi, è spuntato un involucro con 104 grammi di coca, mentre in un armadio di casa sua altri 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro occorrente per il confezionamento della droga da vendere al dettaglio. Lo spacciatore è stato messo in manette e condotto al carcere di Salerno: l'arresto è stato convalidato e, quindi, è finito ai domiciliari.