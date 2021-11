Hashish in tasca e cocaina nel cespuglio: arrestato spacciatore ad Eboli

Spaccio ad Eboli: gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Distaccato di Battipaglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato F.A., marocchino dell' '88, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. I poliziotti della Squadra Investigativa, a seguito di una preliminare attività investigativa, hanno effettuato un servizio di osservazione a distanza in località Campolongo di Eboli, nei pressi delle attività commerciale dove, abitualmente, sostano extracomunitari intenti a spacciare qualsiasi tipo di droga. Gli agenti, in abiti civili, hanno notato il sopraggiungere di un italiano di circa 40 anni che, arrivato presso una salumeria del posto, è stato avvicinato da uno straniero. Dopo un breve colloquio, l’extracomunitario ha oltrepassato la carreggiata in direzione della vicina pineta e ha preso, nascosto in un cespuglio, un involucro che ha ceduto alla persona in attesa, in cambio di una banconota. Accertata la compravendita, i poliziotti hanno bloccato e perquisito entrambi gli individui: l’italiano è stato trovato in possesso di hashish, acquistato per uso personale, mentre F.A. aveva altra sostanza stupefacente della stessa tipologia, nonché una consistente somma di banconote di piccolo taglio. Inoltre, all’interno del cespuglio, i poliziotti hanno trovato un recipiente in vetro contenente quindici dosi di cocaina e altro hashish, oltre a un rotolo di carta cellophane e buste utilizzate per confezionare lo stupefacente.

L'arresto

Gli agenti hanno, quindi, arrestato lo spacciatore straniero che, su disposizione del Pm di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Fuorni, in attesa del rito direttissimo che si terrà dinanzi al Tribunale di Salerno. All’acquirente è stata contestata la violazione amministrativa vigente.