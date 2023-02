Spaccio di droga, arrestato un 37enne di Atena Lucana

E' stato fermato dai carabinieri mentre era a bordo della sua auto, il pomeriggio del 15 febbraio, mentre percorreva in direzione Cerignola-Lavello la statale 539. Insospettiti per l'atteggiamento agitato del conducente, i militari lo hanno perquisito, scovando nel cofano della sua vettura 16 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno e 408 grammi di cocaina, in un cartone.

L'arresto

Il 37enne, con precedenti, è stato arrestato in flagranza e condotto nel carcere di Potenza.