Spaccia sulla litoranea, poi fugge e getta telefono e droga: 37enne rintracciato e arrestato dopo 3 mesi

In azione, gli agenti del Commissariato distaccato di “Battipaglia”, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno: è stato arrestato N.S., 37enne marocchino in Italia senza fissa dimora, accusato di spaccio continuato di hashish. Il provvedimento restrittivo, notificato al cittadino extracomunitario, è stato adottato all’esito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dalla Polizia Giudiziaria di Battipaglia, contro lo spaccio di droga attivo sul litorale delle città di Battipaglia e Eboli.

Il fatto

La Polizia di Stato, il 3 agosto, in località litoranea del Comune di Battipaglia, notò un cittadino magrebino intento a cedere sostanza stupefacente a due acquirenti giunti a bordo di un'auto. Gli agenti decisero di procedere al controllo dei soggetti ma il pusher, alla vista poliziotti, si diede alla fuga, inoltrandosi nella vegetazione dell’attigua pineta e facendo così perdere le proprie tracce, non prima di essersi disfatto di un pacchetto di sigarette contenente dosi di hashish del peso di circa 22 grammi e di un telefono cellulare. Le successive attività investigative eseguite dalla Polizia Giudiziaria, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, hanno poi consentito di accertare la numerazione contenuta nel telefono cellulare de quo e, mediante il traffico telefonico relativo a quella utenza, di identificare i numerosi soggetti di nazionalità italiana che si rivolgevano allo spacciatore per acquistare droga ai fini dell’uso personale.

L'arresto

Buona parte di questi hanno confermato di contattare quella numerazione solamente per accordarsi sulla compravendita dello stupefacente, oltre a riconoscere in N.S. il marocchino che aveva in uso la numerazione e che materialmente gli consegnava l’hashish sulla litoranea del Comune di Battipaglia. Gli inopinabili elementi indiziari hanno permesso alla Procura di richiedere al Gip del Tribunale di Salerno una giusta misura cautelare a carico di N.S. L'arresto è stato eseguito oggi dalla Polizia Giudiziaria.