Andava in giro con la droga per Salerno: arrestato un pusher

Nuovo arresto per droga a Salerno. Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo, S.I le sue iniziali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Nel corso della perquisizione, infatti, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di 52 involucri contenenti cocaina e crack, un involucro di hashish e 150 euro in banconote di vario taglio.