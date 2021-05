Spaccio a Bellosguardo: 38enne arrestato in flagranza di reato

Presso il domicilio dell’arrestato, sono stati trovati 180 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione, una serra indoor, una sigillatrice, materiale per il confezionamento e la somma contante di 8.000 euro in banconote di vario taglio

E' stato arrestato in flagranza di reato per spaccio, oggi, 14 maggio, dai carabinieri di Bellosguardo, un 38enne del luogo, già noto alle forze di polizia. Il Comando Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, con personale di uniforme, abiti civili ed unità cinofili, al termine di una mirata attività info/investigativa, ha trovato presso il domicilio dell’arrestato 180 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione, una serra indoor, una sigillatrice, materiale per il confezionamento e la somma contante di 8.000 euro in banconote di vario taglio.

Gli accertamenti

La destinazione della sostanza sequestrata sarà oggetto di approfondite indagini nel quadro della costante azione di contrasto al fenomeno del narcotraffico che, negli ultimi mesi, ha consentito alla Compagnia di Sala Consilina ed ai Reparti dipendenti l’arresto in flagranza di diverse persone, nonché il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. La persona arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, è finita ai domiciliari, in attesa di udienza di convalida.