Spaccio e morte per overdose: quattro indagati nel salernitano

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura della Repubblica. L'operazione ha portato all'arresto di quattro individui provenienti dall'hinterland oplontino.

Gli arresti

Uno degli arrestati è indagato per "morte o lesioni come conseguenza di altro delitto" e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato posto agli arresti domiciliari. Gli altri tre, accusati di reati connessi al traffico di stupefacenti, sono stati colpiti dall'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, con l'aggiunta dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per uno di loro. Le attività illecite degli indagati si estendevano dall'area di Torre Annunziata ad altri comuni vesuviani, arrivando fino a Scafati e Salerno. Durante l'indagine è emersa la correlazione tra queste attività e il decesso per overdose di un cinquantunenne salernitano, avvenuto nel febbraio 2021. Nonostante le gravi condizioni psicofisiche della vittima, alcuni degli indagati gli avrebbero ceduto cocaina, causando un'intossicazione acuta rivelatasi fatale.