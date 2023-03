Smantellata piazza di spaccio di droga in Costiera Amalfitana: 5 arresti

Cinque arresti in Costiera Amalfitana, per associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti tra Vietri del Mare e Maiori. Ad eseguire il provvedimento, i carabinieri di Amalfi: in carcere, dunque, Matteo Senatore, capo dell'organizzazione, nonchè R.S., R.M. e A.D.E., mentre è finito ai domiciliari E.P.

La decisione

Il provvedimento della sezione del riesame del Tribunale di Salerno è stato emesso il 5 dicembre 2022 ma è divenuto esecutivo il 21 marzo, a seguito dell'inammissibilità del ricorso presentato dagli indagati alla Corte Costituzionale.