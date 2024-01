In un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga, la polizia ha arrestato due individui a Pagani, sospettati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Gli arresti

Gli arrestati, identificati come N. F. e B. D., entrambi nati nel 1996 e residenti a Pagani, sono stati colti in flagranza durante una perquisizione domiciliare. Il blitz delle forze di polizia ha portato al sequestro di circa 540 grammi di cocaina. Una parte della droga era già suddivisa in dosi pronte per la vendita, mentre l'altra si trovava in grossi pezzi solidi. Inoltre, sono stati rinvenuti strumenti per il confezionamento e una somma di denaro, ritenuta provento dell'attività illecita. La quantità e la modalità di preparazione della sostanza stupefacente suggeriscono che fosse destinata alla vendita. A seguito delle indagini, il Pubblico Ministero ha ordinato la detenzione degli arrestati presso la Casa Circondariale di Fuorni-Salerno, dove rimarranno a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.