Spaccio di cocaina: arrestati due minorenni salernitani

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, due ragazzi, minorenni, rispettivamente di 16 e 17 anni, entrambi del salernitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto

I due sono stati arrestati durante un servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri. Alla vista dell'alt dei militari, i ragazzi si sono dati alla fuga, gettando dal finestrino un involucro contenente cocaina ed un cellulare, recuperati entrambi dai militari. Dopo circa 3 chilometri i fuggitivi sono stati fermati. La droga gettata dal finestrino e recuperata dai carabinieri è risultata essere già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di 7 grammi. A seguito di perquisizione, inoltre, uno dei minori è stato trovato in possesso della somma in contanti di 950 euro e ulteriori due telefoni cellulari.