Spaccio nel centro storico di Salerno: arrestato 27enne

Un 27enne di Salerno è stato arrestato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente Il giovane è stato colto in flagranza

in pieno centro storico mentre cedeva una dose di cocaina ad una ragazza.

L'arresto

Il 27enne, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di diverse altre dosi di stupefacente, di alcuni telefoni cellulari nonché di una rilevante somma di denaro provento dello spaccio.