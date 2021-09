Cocaina nell'armadio: arrestato spacciatore di Bellizzi

La perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare, all’interno dell’armadio posto in una delle camere dell’appartamento, circa 37 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e tutto l’occorrente per il confezionare le singole dosi da porre in vendita al dettaglio

E' stato arrestato S.M., italiano del 76’, domiciliato a Bellizzi. I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Distaccato di Battipaglia, a seguito di una preliminare attività info-investigativa, sono venuti a conoscenza che S.M. aveva avviato una florida attività di spaccio di cocaina.

La perquisizione

Gli agenti, recatisi immediatamente presso la sua abitazione, lo hanno notato intento a rincasare. Tempestivamente bloccato, S.M. è stato sottoposto a un primo controllo con esito negativo. Poi, la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare, all’interno dell’armadio posto in una delle camere dell’appartamento, circa 37 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e tutto l’occorrente per il confezionare le singole dosi da porre in vendita al dettaglio.

L'arresto

I poliziotti di Battipaglia hanno quindi messo in manette lo spacciatore e l’hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: ora è agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del provvedimento di Polizia Giudiziaria.