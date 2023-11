I carabinieri di Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, G.D.P. L'uomo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 53 grammi di cocaina e 1,164 chili di hashish. A ciò si aggiungono due telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per le attività di spaccio.