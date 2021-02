Compra droga da un marocchino: un salernitano finisce nei guai a Prato

I carabinieri di Prato hanno arrestato un 49enne marocchino, residente a Montemurlo, colto in flagrante attività di spaccio in via Roma, proprio dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un assuntore pratese originario della provincia di Salerno.

I controlli

Dopo il fermo dello spacciatore i militari della tenenza di Montemurlo e della sezione radiomobile della compagnia di Prato hanno eseguito una serie di perquisizioni che hanno interessato sia l'autovettura del marocchino e la sua abitazione e che hanno permesso di rinvenire 11 involucri contenenti la medesima sostanza stupefacente. E' stata sequestrata anche una somma di oltre 3mila euro ritenuta essere il provento dell'illecita attività. Il cliente salernitano è stato fermato e identificato dai militari dell’Arma.