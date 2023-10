Spaccio di crack, cocaina e marijuana: arrestato a Salerno

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, G.D.G, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto individuato in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare di 7 grammi di crack suddivisa in 27 dosi, due grammi di cocaina suddivisa in 11 dosi e 3 grammi di marijuana. Sottoposto a perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 4 piante di marijuana per un peso complessivo di 4 chili, la somma in contanti di 105 euro e materiale per il confezionamento.