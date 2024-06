I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di "collocamento in comunità" per un 17enne di Battipaglia, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il caso

Nel novembre scorso, durante controlli volti a prevenire lo spaccio e il consumo di droghe tra i giovani, i Carabinieri hanno perquisito il minore, trovandolo in possesso di circa 10 grammi di hashish suddivisi in dosi. Le indagini successive hanno fornito prove sufficienti per ricostruire un'attività di spaccio rivolta anche ad altri minorenni.