Sorpresi con hashish e contanti, in auto: arrestati 3 spacciatori a Campagna

In azione, gli agenti del commissariato distaccato di Battipaglia che hanno tratto in arresto in flagranza di reato V.E., italiano del 66’, domiciliato a Olevano sul Tusciano, V.G.A.J, italiano del 99, abitante di Serre, e M.S., italiano del 99’, dimorante a Campagna. In particolare, i poliziotti della Squadra Investigativa, durante dei controlli a Campagna, hanno fermato e controllato tre persone che, per gli atteggiamenti alquanto equivoci, apparivano sospette.

L'arresto

I tre sono stati trovati in possesso di denaro, ritenuto guadagno di delinquenziale, mentre la perquisizione estesa al veicolo ha consentito di trovare nascosta nell’abitacolo e nel bagagliaio, circa 70 grammi di hashish, già suddivisa in singole dosi pronte per essere cedute al dettaglio e dei telefoni cellulari di nuova generazione. Gli agenti hanno, quindi, arrestato i tre pusher, in concorso tra loro che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo.