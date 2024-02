Blitz antidroga ad Agropoli: in 6 nei guai, sgominata la banda di spacciatori del Cilento

Blitz antidroga ad Agropoli: i carabinieri all’alba hanno arrestato 4 persone e disposto il divieto di dimora per altre due, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nell'operazione, è intervenuto anche il nucleo cinofili di Sarno: l'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice dal Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura.

Tra gli arrestati, una nota famiglia del posto e un cittadino extracomunitario. Sequestrato un ingente quantitativo di droga, oltre che denaro contante, considerato guadagno dell'attività illecita, e materiale per il confezionamento delle dosi.