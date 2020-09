Spacciava crack e cocaina nell'Agro: divieto di dimora per un 58enne di Pagani

Un 58enne paganese, accusa di spaccio di sostanze stupefacente, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Salerno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

Il provvedimento, emesso dal Gip Gustavo Danise, è stato eseguito dai Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore al termine di un’indagine coordinata dalla Procura (pm Davide Palimieri) che ha permesso di disvelare reiterate condotte illecite poste in essere dall’indagato, fornitore di crack e cocaina nel territorio dell’Agro nocerino-sarnese. I clienti, identificati dagli investigatori attraverso attività di osservazione e pedinamento, ma anche attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, hanno tutti confermato di essere consumatori abituali di droghe e di acquistarle direttamente dal pusher. Sono stati, inoltre, rinvenuti presso il domicilio del 58enne, dosi e sostanze psicotrope già confezionate e pronte per la vendita, strumentazione da taglio e per la preparazione della droga, ma anche denaro contante, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.