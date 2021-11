Droga nell'Agro: ricostruiti 100 episodi di spaccio in 2 mesi, arrestato 51enne

E' stato arrestato uno spacciatore, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nell’Agro nocerino-sarnese. La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di L.M., 51 anni, pluripregiudicato. In particolare, le indagini hanno permesso di accertare che l’indagato era responsabile di un’intensa attività di spaccio, di cui si occupava “a tempo pieno”, come rilevato dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Salerno nel corso di un controllo su strada, concluso con il sequestro di 2 dosi di droga e 400 euro in contanti.

Il fatto

Con gli ulteriori approfondimenti, delegati dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Angelo Rubano, è stato possibile ricostruire oltre 100 cessioni di sostanze stupefacenti effettuate, in due mesi, nei confronti di una trentina di soggetti. E’ stata così messa in luce la spregiudicatezza dello spacciatore che, non curante neanche delle restrizioni connesse allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha continuato a fissare incontri con la propria clientela, concordando, di volta in volta, le modalità ritenute più idonee per la consegna dello stupefacente. Dai riscontri eseguiti, l’uomo è risultato peraltro percettore del Reddito di cittadinanza. Si è quindi proceduto subito anche all’inoltro della richiesta di sospensione dell’erogazione all’Istituto previdenziale.