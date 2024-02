Salerno, trovati in possesso di droga e coltelli: un arresto ed una denuncia

Durante un controllo stradale in via Salvo d’Acquisto, a Salerno, la Polizia ha sequestrato quasi cento dosi di sostanze stupefacenti, tra cui crack, eroina e cocaina, e due coltelli dal bagagliaio di un'auto. I due occupanti del veicolo, un uomo di 57 anni e una donna di 42, entrambi di Salerno e senza precedenti penali, hanno manifestato un evidente stato di nervosismo non appena hanno notato la presenza delle forze dell'ordine, attirando ulteriore attenzione su di loro. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, mentre la donna è stata denunciata.