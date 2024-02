Droga tra i giovanissimi a Salerno città: arrestato un 14enne all'uscita da scuola

In azione, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno che hanno arrestato un 14enne gravemente indiziato per detenzione illecita e spaccio di hashish. I militari del Nor, nell'ambito dei controlli anti-droga in locali, bar, discoteche e anche scuole, con le unità cinofile, il 21 febbraio, all'uscita di un istituto superiore di Mariconda, hanno notato un giovane che, con fare sospetto, si allontanava da un gruppo di studenti e aveva tra le mani un involucro estratto da una tasca. Così, è scattata la perquisizione e i carabinieri hanno potuto appurare come quell'involucro contenesse sostanza stupefacente.

I controlli si sono estesi all'abitazione del minore, in cui sono stati scovati e sequestrati 18 grammi di hashish già suddivisi in dosi, nonchè un bilancino di precisione e un coltello usato per il taglio della sostanza. Il 14enne è stato condotto nel centro di prima accoglienza a Salerno: la sua posizione è al vaglio della Procura per i Minorenni e si procederà, nei prossimi giorni, con l'interrogatorio davanti al Gip del Tribunale.