Spaccio di droga a Salerno, arrestato un baby pusher a Parco Pinocchio

Gli agenti hanno fermato il minore e recuperato l'involucro in cellophane che, al suo interno, conteneva ben 21 dosi di crack per un peso di circa 4 grammi

E' stato arrestato un baby pusher a Salerno. Gli agenti della Polizia hanno acciuffato un minore nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente, a Parco Pinocchio. In particolare, al termine di una rapida attività info-investigativa specifica, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura hanno osservato un giovane sospetto, che effettuava consegne di "crack” nelle vie limitrofe al Parco Pinocchio. Pertanto, i poliziotti lo hanno sorpreso all’interno del parcheggio limitrofo al parco, per un controllo. Il giovane, minorenne, ha provato ad eludere il controllo ed allontanarsi rapidamente, e, contestualmente, ha cercato inutilmente di disfarsi di un involucro in cellophane che nascondeva nell’interno dei pantaloni, lanciandolo in una siepe.

Il blitz

Gli agenti hanno fermato il giovane e recuperato tale involucro in cellophane che, al suo interno, conteneva ben 21 dosi di crack per un peso di circa 4 grammi. I poliziotti lo hanno arrestato quindi in flagranza di reato per il reato di spaccio e lo hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. E' stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di questo capoluogo cittadino.