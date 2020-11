Coca, eroina e crack in auto: inseguiti ed arrestati due spacciatori sul lungomare

Sono stati arrestati due pusher, già noti alle Forze dell’Ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di oggetto atto ad offendere. A finire nei guai, i salernitani P.M. e R.A., rispettivamente 48enne e 45enne, notati su Lungomare Trieste verso le 21 di ieri, a bordo di una Peugeot 207, con una condotta di guida a dir poco spericolata.

Gli arresti

Ne è nato un inseguimento sino a piazza della Concordia, dove i carabinieri, con un'abile manovra di guida, li hanno bloccati per il controllo. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 3 “palline” di cocaina, 4 di eroina e 47 di crack, per oltre 20 grammi di droga. Sequestrata anche una mazza da baseball, 390 euro in contanti ed un taccuino, rinvenuto presso l’abitazione di uno dei due, contenente l’indicazione delle vendite e dei profitti illeciti. Sono finiti ai domiciliari.