Spaccio di droga sul Carmine: blitz a casa del pusher, un arresto

Continuano i controlli per il contrasto al narcotraffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti a Salerno. In particolare ieri, 30 luglio, in zona “Carmine” era stata segnalata una costante attività di spaccio: gli agenti della Squadra Mobile nel pomeriggio, individuata l’abitazione di P. E. 22enne già noto all’ufficio, hanno fatto irruzione nel suo appartamento, per effettuare una perquisizione domiciliare e personale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sequestro

Dopo un’accurata perquisizione estesa anche ai luoghi pertinenziali della stessa abitazione, sono stati trovati e sequestrati diversi involucri di cocaina per 14,354 grammi, eroina per 1,221 grammi e cannabis per 0,762 grammi, già confezionata. P. E. quindi è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile: per lui sono scattati i domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip del Tribunale di Salerno.