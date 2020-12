Spacciava mentre era ai domiciliari: arrestato un 60enne di Fratte

Falchi in azione, a Salerno, nel tardo pomeriggio di ieri: è statao arrestato in flagranza di reato, D.A. pregiudicato 60enne, il quale, nonostante stesse scontando un periodo detenzione ai domiciliari, aveva avviato una fiorente attività di spaccio di cocaina, a Fratte.

L'arresto

I Poliziotti, dopo un servizio di appostamento ed un successivo pedinamento, hanno bloccato il sessantenne all’esterno della sua abitazione, trovandolo in possesso di 22 dosi di cocaina per un peso complessivo di 6 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il sequestro di altri 80 grammi della stessa sostanza stupefacente. L’uomo, pertanto, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Salerno.