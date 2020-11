Droga a Giffoni: arrestato il pusher, le indagini

E' finito in manette, A.C., classe '78, residente a Giffoni Valle Piana, già noto alle forze dell’ordine, con l'accusa di diversi episodi di spaccio.

L'arresto

L’attività è stata monitorata per quasi un anno e nel corso dei mesi sono stati individuati nove assuntori di stupefacenti, tutti giovani e della zona, che sono stati segnalati alla Prefettura. I militari hanno sequestrato diverse dosi di cocaina e anche il denaro, guadagno dello spaccio. Le indagini sono state complesse perché l'uomo conosceva benissimo tutte le tecniche per eludere i controlli. Ma, alla fine, non l'ha passata liscia ed è stato arrestato.