Droga in auto: 25enne beccato nella notte e arrestato, a San Severino

E' stato arrestato per spaccio, un 25enne di Bracigliano, beccato dai carabinieri di Mercato San Severino nella notte del 3 febbraio. Durante i controlli sul territorio, il giovane è stato fermato a bordo del suo veicolo a San Severino, in compagnia di altre persone. E' stato perquisito e trovato in possesso di 0,89 grammi di hashish e 940 euro in contanti.

I carabinieri, inoltre, hanno esteso i controlli, perquisendo la sua abitazione e scovando 27 grammi di cocaina suddivisi in 104 dosi.